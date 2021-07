Umana Reyer, accordo pluriennale con ​Jeffrey Brooks

VENEZIA - L’Umana Reyer Venezia ha raggiunto un accordo pluriennale con Jeffrey Brooks, ala forte di 203 cm, nato il 12 giugno 1989 a Louisville (Kentucky, USA) e in possesso di passaporto italiano. Proviene dall’Olimpia Milano, con cui ha disputato le ultime 3 stagioni in Serie A e in EuroLega. Nell’ultima annata, Brooks è sceso in campo 33 volte in campionato e 32 in EuroLega. Formatosi alla Pennsylvania State University (con cui ha vinto il titolo dei college nel 2009), è arrivato in Italia nel 2011, a Jesi in LegaDue, giocando nel nostro campionato anche a Cantù, Caserta e Sassari. Si è poi trasferito in Russia (Saratov), prima delle due stagioni in Spagna (Malaga) che hanno preceduto il rientro nel nostro Paese per vestire la maglia di Milano.