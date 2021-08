Diretta Pentathlon Moderno, Alice Sotero in gara per una medaglia

LA DIRETTA DEL PENTATHLON MODERNO

10:15 - Inizia la terza fase, con l'equitazione. 10:15 Si parte con la brasiliana Leda Guimares, ma piove a Tokyo

09:35 - Le prime cinque posizioni dopo il bonus round di scherma: Annika Schleu (551 punti), Uliana Batashova (527 punti), Kim Sehee (524 punti), Natalya Coyle (522 punti), Alice Sotero (522 punti). Elena Micheli in 19° piazza.

09:30 - Più deludente Alice Sotero oggi, che vince un solo assalto e perde contro la russa Batashova.

09:20 - Grande prestazione per Elena Micheli, che vince sei assalti individuali contro Kandil, Zhang, Carrier, Maliszewska, Prokopenko, Kim e cede contro la francese Oteiza.

08:40 - Stan per iniziare il bonus round di scherma. Assalti singoli delle atlete dove partendo dal ranking definitivo della giornata di ieri, la 36/a classificata sfida la 35/a, chi vince avanza contro la 34/a e così via.

08:05 - Sotero quarta in 2’07”88, Micheli quinta in 2’09”22

08:00 - Ultima batteria di nuoto, è il momento delle italiane: Elodie Clouvel (FRA), Elena Micheli (ITA), Gulnaz Gubaydullina (ROC), Alice Sotero (ITA), Michelle Gulyas (HUN) e Marie Oteiza (FRA).

07:15 - Si parte alle 07:30 con i 200m stile libero di nuoto, poi alle 08:45 toccherà al bonus round di scherma, alle 10:15 sarà la volta dell’equitazione, per poi chiudere alle 12:30 con il laser run.

È il giorno del Pentathlon Moderno ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, e la delegazione azzurra concorre per un'altra medaglia grazia ad Alice Sotero ed Elena Micheli. La 30enne di Asti è alla seconda Olimpiadde dopo il settimo posto nella disciplina a Rio 2016. La seconda invece è ai primi Cinque Cerchi della sua carriera, ed è cresciuta nella Polisportiva Lazio. Sono entrambe appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine.

Le discipline del Pentathlon Moderno

Le discipline previste sono la scherma, il nuoto, l'equitazione, la corsa e il tiro a segno (declinate in una singola specialità) e la gara di disputerà a partire dalle 7:30. Nella prima giornata di ieri ottimo quarto posto per Alice Sotero (21-14), a soli 12 punti dal podio virtuale. Elena Micheli, invece, è solo diciannovesima (17-18), ma non così distante dalle prime della classe.