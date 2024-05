Un sommergibile (mini) per trasportare droga dall'Olanda all'Italia: scoperta una rete di narcotrafficanti

Una rete di narcotrafficanti, individuata in un'inchiesta coordinata dalla Dda di Torino, per trasportare la droga aveva progettato e collaudato anche un mini sommergibile, pilotabile da remoto.

Gli arresti, disposti dal gip di Torino su ordine della Dda, sono stati effettuati in Italia provincie di Torino e Frosinone, e in Albania. Nell'attività d'indagine, denominata convenzionalmente "Car Wash" in quanto originata da accertamenti su gestori di autolavaggi che curavano alcune piantagioni di marijuana, gli investigatori hanno ricostruito i tasselli di un'associazione con base logistica nella provincia di Torino, sospettata di aver approvvigionato le maggiori piazze di spaccio italiane. A guidarla sarebbero stati due fratelli di origine albanese.