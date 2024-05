Ciclismo, esordio internazionale sfortunato per la figlia del campione Alessandro Ballan. Azzurra corre con la febbre in Germania

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Azzurra Ballan, figlia del campione Alessandro, sfortunata nel suo esordio internazionale. La ciclista dell'U.C. Giorgione ha gareggiato, in Germania nel TMP-Jugendtour, con l'influenza ma, nonostante il suo stato di salute non brillante, è riuscita a strappare un buon piazzamento.

Il weekend di gara

La portacolori dell’U.C.Giorgione era stata convocata per il TMP-Jugendtour - importante gara a tappe a cui prendono parte giovani da tutta Europa, organizzato nella città tedesca di Gotha - in seguito agli ottimi risultati di inizio stagione, dove ha conquistato una vittoria nella prima gara e altri piazzamenti di prestigio, confermandosi come una delle Allieve più promettenti nel panorama nazionale. Il TMP-Jugendtour si è articolato in tre giorni, da venerdì a domenica. Venerdì, in una gara pianeggiante terminata in volata, Azzurra ha lavorato per la compagna Agata Campana che è riuscita ad aggiudicarsi la tappa, chiudendo comunque in 4^ posizione.

Sabato erano previste due semi-tappe, una cronometro con diversi tratti in salita impegnativi e una breve tappa in linea. Sfortunatamente quella mattina Ballan si è svegliata febbricitante e ha concluso la cronometro - normalmente adattissima alle sue caratteristiche - all’11° posto.

Domenica c’era in programma la frazione finale su un percorso misto, zeppo di saliscendi dove Ballan è riuscita a restare con il gruppo di testa formato da una trentina di concorrenti, cogliendo alla fine l’8^ piazza.