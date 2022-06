Paltrinieri show ai mondiali di nuoto, oro nei 1500 stile libero. «Oggi ero pronto a morire in vasca»

Impresa di Gregorio Paltrinieri. L'azzurro si è aggiudicato la medaglia d'oro nei 1500 stile libero a Budapest nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto, col primato europeo. Dopo la sconfitta negli 800, l'olimpionico azzurro è tornato sul gradino più alto del podio nella distanza più lunga dopo gli ori 2015 e 2017 e il bronzo nel 2019. «L'altro giorno ero super deluso, ma io so che ci sono. Volevo darne una dimostrazione, andare forte e penso di avercela fatta», ha detto Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport dopo la gara. L'azzurro ha ribadito la sua voglia di riscatto. «Io amo nuotare e non farei altro, però quando perdi ti chiedi dove stai sbagliando - ha aggiunto - Oggi mi sono detto “dai tutto, piuttosto muori in vasca”, e ho dimostrato di esserci».

Mondiali di nuoto, Martinenghi argento nei 50 rana dopo l'oro nei 100. Delude Paltrinieri: 4° negli 800 stile libero

LE MEDAGLIE

Sul podio anche Benedetta Pilato, già oro dei 100 rana, che ha conquistato la medaglia d'argento nella finale dei 50 rana donne nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto a Budapest. La tarantina è stata battuta dalla lituana Ruta Meilutyte. Il bronzo è stato conquistato dalla sudafricana Lara Van Niekerk.

L'azzurro Thomas Ceccon, già oro dei 100 dorso col primato mondiale, ha invece conquistato la medaglia di bronzo nei 50 dorso. La gara è stata vinta dallo statunitense Armstrong, l'argento è andato al polacco Masiuk. Ceccon aveva chiuso al quarto posto ma la squalifica del vincitore, lo statunitense Ress, lo ha fatto salire sul podio.