Padel, nasce il circuito internazionale gestito dalla FIP: subito dieci tornei, si giocherà anche a Roma. Obiettivo le Olimpiadi del 2028

La Federazione Internazionale Padel (FIP) ha annunciato oggi «l'apertura di un nuovo decisivo capitolo per la storia di questo sport che vede il lancio, fin da subito, di un nuovo circuito di padel ufficiale». Il circuito globale sarà interamente regolato dalla Federazione, godrà del supporto dei migliori giocatori del mondo nella disciplina e beneficerà di un'importante partnership strategica con Qatar Sports Investment (QSI). Infine, sarà l'unico circuito ufficiale dello sport del padel.



Il circuito sarà articolato in un calendario di competizioni nazionali ed internazionali completamente nuovo - compresi 4 tornei della massima categoria (Major) - che si svolgeranno nei posti più spettacolari del mondo. Per ciascuno dei primi due anni (2022 e 2023), è previsto un numero minimo di 10 tornei (Roma sarà una delle città ospitanti) - con un primo "major" già questo marzo - che diventeranno più di 25 a partire dal 2024. Tutto ciò che concerne date, luoghi di svolgimento, montepremi, sponsor, emittenti e tutti gli altri dettagli saranno svelati a breve. Il nuovo circuito sarà l'unico ufficiale gestito e regolato dalla FIP, anche ai fini del calcolo dei punti validi per la classifica ufficiale per i giocatori. Questo nuovo capitolo per il padel, sotto la guida della FIP, vede la professionalizzazione e la globalizzazione dello sport pienamente supportata dai migliori giocatori del mondo, rappresentati dalla Professional Players Association (PPA), al fianco dei quali si pone un'importante partnership strategica con «QSI, il gruppo di investimento dietro a numerosi progetti e marchi sportivi di alto prestigio a livello globale che garantirà indiscusso talento e competenza nello sviluppo di progetti imprenditoriali e di marchi sul palcoscenico sportivo mondiale. A supporto di questo processo di trasformazione del padel, è stato creato un nuovo soggetto che si concentrerà su aree chiave come: l'organizzazione internazionale del circuito; un nuovo modello commerciale (con innovative soluzioni nei settori media, digitale e sponsorizzazioni); un nuovo marchio globale e dinamico per lo sport ed i suoi tour; il miglioramento del benessere dei giocatori, delle infrastrutture sportive e dei montepremi. In generale si tratta di una vera e propria rivoluzione».



«Con particolare riferimento alla governance, i rappresentanti dei giocatori contribuiranno direttamente a plasmare il futuro del loro gioco attraverso la partecipazione a vari comitati del nuovo soggetto commerciale. Il padel è uno degli sport in più rapida ascesa a livello globale, con oltre 25 milioni di giocatori nel mondo (numero che è raddoppiato negli ultimi 5 anni), con una partecipazione, equamente divisa tra uomini e donne, che abbraccia tutte le fasce di età e tutti i contesti sociali. In molti Paesi rappresenta il secondo sport, dietro solo al calcio, in termini di popolarità. Negli ultimi anni, la FIP ha portato avanti piani ambiziosi affinché questo sport sia incluso nel programma dei Giochi Olimpici già a partire da quelli di Los Angeles del 2028».

Carraro (presidente FIP): «Liberi di costruire il nostro futuro: è un giorno storico»

Luigi Carraro, Presidente della (FIP), ha così commentato: «Oggi è un giorno storico per il padel che, per la prima volta, sarà interamente regolato e professionalizzato a livello globale. Finalmente il nostro sport sarà libero di costruire il proprio futuro: è intenzione della FIP sviluppare il padel in ogni angolo del mondo e a tutti i livelli, ivi incluso lo sport di base e di puro dilettantismo, i settori giovanili e la pratica a livello professionistico. Oggi è un giorno storico per i nostri giocatori e le nostre federazioni, dal momento che saranno finalmente posti al centro dello sviluppo e della gestione dello sport. E non potremmo essere più fortunati nell’avere al nostro fianco un partner strategico così esperto, innovativo e creativo come QSI, che porterà questo sport al suo massimo livello di eccellenza e successo, dentro e fuori dal campo. In altre parole, non potrebbe esserci un momento più emozionante per il padel.» Gli fa eco Nasser Al-Khelaifi, Presidente di Qatar Sports Investments: «Il mondo ha visto solo una piccola parte di quello che il padel può diventare sul palcoscenico dello sport globale. I giocatori di padel sono fra gli atleti più talentuosi, stimolanti e gentili del mondo dello sport. E’ giunto il momento di presentare ai fan di tutto il mondo questo gioco meraviglioso e questi atleti incredibili, così che il padel possa finalmente raggiungere il suo massimo potenziale commerciale e sportivo sotto il controllo e la gestione della Federazione Internazionale di Padel. QSI è fiero di contribuire alla definizione del futuro a lungo termine del padel - e creare qualcosa di veramente speciale per gli appassionati di questo sport - insieme alla Federazione Internazionale di Padel e ai giocatori». Anche Alejandro Galán, Presidente della Professional Players Association (PPA), ha espresso il proprio parere sul nuovo corso: «Non esagero se dico che questa nuova avventura rappresenta un cambiamento epocale per il nostro sport. Il nostro amato gioco raggiungerà il suo massimo livello, con i giocatori che svolgeranno un ruolo attivo nel definirne il futuro, regolato e gestito dalla FIP, l’istituzione di governo mondiale. Inoltre, grazie a QSI, il nostro sport ed i nostri giocatori beneficeranno degli investimenti, dell’esperienza, delle competenze e del supporto necessari per condurre questo sport al posto che le compete sul palcoscenico mondiale».