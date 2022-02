Padel, annunciati i primi 10 tornei del nuovo circuto internazionale: si parte da Doha. Carraro: «Entusiasmo sorprendente»

Sono stati annunciati i primi dettagli del nuovo tour organizzato e promosso dalla FIP, la Federazione Internazionale di Padel. Sono stati confermati, come già annunciato alcune settimane fa, i primi 10 tornei - compresi 4 eventi di categoria: si parte il 28 marzo a Doha, in Qatar; ancora da annunciare invece le location degli altri tre. Ricco il montepremi: 525.000 euro per ogni torneo. Oltre 40 Paesi coinvolti.

Luigi Carraro, presidente della FIP, è ovviamente entusiasta: «La reazione che abbiamo ricevuto per il nuovo tour ufficiale lanciato solo due settimane fa è sorprendente, dalle città ospitanti alle emittenti internazionali fino ai grandi sponsor e a altri partner commerciali, inclusi alcuni dei più grandi marchi e nomi dello sport. Siamo lieti di aprire il nuovo tour ufficiale a Doha il 28 marzo, in quello che sarà il più grande torneo mai ospitato nel padel. Non abbiamo mai avuto un tale entusiasmo per il nostro sport, né un futuro così positivo e professionale per i nostri giocatori»



