Olimpiadi, Arianna Fontana polemica: «Io a Milano-Cortina 2026? Alcune cose devono cambiare». Gios, presidente Fisg: «Chiariremo dopo i Giochi»

Fanno rumore le dichiarazioni di Arianna Fontana sulla sua partecipazioni ai prossimi Giochi invernali di Milano-Cortina, arrivate il giorno dopo la vittoria della storica medaglia d'oro: «Sono concentrata sul momento. Sicuramente c'ho pensato prima di venire qui, ma anche negli anni passati con la candidatura di Milano e Cortina. Però alcune cose devono cambiare: non rimetto me stessa e l'allenatore nella situazione in cui siamo stati finora. O le cose cambiano o ci vedremo magari in un'altra veste. Tutti hanno la loro opinione come è giusto che sia e io ho la mia. Quello che è accaduto ieri sera è la prova che la mia scelta è stata la migliore».

APPROFONDIMENTI CHI è ARIANNA FONTANA Arianna Fontana, chi è la stella azzurra dello short track: 10... OLIMPIADI INVERNALI Arianna Fontana, medaglia d'oro nello short track alle Olimpiadi...

La risposta è arrivata da Andrea Gios, Presidente Fisg, che all'Adnkronos dice: «Non intendiamo commentare le critiche di Arianna Fontana, nel senso che siamo felicissimi del risultato che ha fatto e della medaglia splendida che ha vinto, lei è una campionessa straordinaria: da una campionessa di quel livello accettiamo ogni critica, e non intendiamo polemizzare. Farò una conferenza stampa per precisare alcune cose, oggi la vogliamo lasciare tranquilla e serena per le prossime gare: precisazioni, ci tengo, non in chiave polemica, quello che conta adesso è che corra così veloce come sa fare. Noi siamo i suoi primi tifosi, lei ha tutto il diritto di criticare e chiariremo serenamente dopo i Giochi».