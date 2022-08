Ciclismo, tracce di Tramadolo nel sangue di Quintana, arriva la squalifica dal Tour

Nemmeno il tempo di festeggiare il rinnovo con l’Arkéa – Samsic, annunciato nella giornata di ieri, che Nairo Quintana si è ritrovato squalificato dalla classifica generale del Tour de France. La decisione arriva dall'Unione Ciclisitca Internazionale e mette in forte discussione il sesto posto di quest'anno. Le analisi sono state condotte su due campioni di sangue essiccato, forniti dal corridore lo scorso 8 e 13 luglio, in cui si evidenzia la presenza di Tramadolo, un oppiaceo antidolorifico messo al bando dall'UCI a partire da marzo 2019. Le due date coincidono con l'arrivo della settima tappa (Super Planche des Belles Filles) e con quello dell'undicesima, in cima al Col du Granon, dove Quintana si era piazzato al secondo posto. Lo scalatore potrà impugnare la decisione dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport entro i prossimi 10 giorni, ma - come si apprende dal comunicato UCI - non scatterà alcun divieto di partecipazione alle competizioni in quanto il fatto non costituisce una violazione del regolamento antidoping.

