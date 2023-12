Nadal e il ritorno in campo: «Ho avuto paura. Spero di essere pronto, ma all'inizio sarà difficile»

Si avvicina il ritorno di Rafael Nadal.

Il tennista spagnolo, dopo un anno lontano dai campi a causa di problemi fisici, è pronto a tornare a giocare a Brisbane, primo torneo del 2024 e preparatorio agli Australian Open. «Ho avuto paura di annunciare il mio rientro dopo un anno senza incontri e un intervento all'anca. Ma quello che mi preoccupa non è l'anca, bensì tutto il resto. Penso di essere pronto, confido e spero che le cose vadano bene e abbia l'opportunità di divertirmi in campo. Non mi aspetto nulla, questa è la verità. Credo di trovarmi in un momento diverso, in una situazione diversa e in un terreno inesplorato».

Nadal, vincitore di 22 titoli Slam, ha commentato così il suo ritorno sui propri profili social: «È passato tanto tempo, quindi spero innanzitutto di risentire le sensazioni del passato -aggiunge il 37enne spagnolo-. Ho sempre preteso il massimo da me stesso, ma in questo momento non devo fare altrettanto».

De mi anuncio del viernes… algunas explicaciones esta semana. Aquí la primera:

👉🏻 Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas. Me ha causado miedo querer anunciar algo sin estar seguro al 100%…

👉🏻 Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me… pic.twitter.com/vHnDSQzBCx — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 4, 2023

«Dovrò accettare che le cose saranno molto difficili all'inizio», ha concluso, «dovrò concedermi il tempo necessario e perdonarmi se le cose andranno male all'inizio, il che è molto possibile. Sapendo, però, che potrebbe esserci un futuro non troppo lontano in cui le cose potrebbero cambiare se il mio fisico risponderà»