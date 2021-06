Morta Paola Pigni, leggenda dell'atletica un malore alla Festa dell'educazione

ROMA - Paola Pigni, leggenda dello sport italiano, bronzo ai Giochi olimpici del '72 a Monaco nei 1500, è morta. Lo apprende l'Ansa in ambienti dello sport. Paola Pigni Aveva 75 anni. In mattinata l'ex azzurra aveva partecipato alla cerimonia per la Festa dell'Educazione alimentare nelle scuole nella tenuta presidenziale di Castel Porziano alla quale era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Paola Pigni era all'evento con la rappresentanza delle Legends di Sport e salute. Subito dopo si è sentita male, è stata immediatamente trasportata all'ospedale Sant'Eugenio dove però è deceduta.