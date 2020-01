Kobe Bryant, l'ex rivale Allen Iverson: «Quella volta che andammo al ristorante e poi...»

In quelle finali NBA del 2001 tra Lakers e Philadelphia, furono protagonisti di una esaltante sfida nella sfida: ora Allen Iverson, dopo la scomparsa di Kobe Bryant, non poteva esimersi dal parlare dell'ex rivale, e lo ha fatto con un lungo post su Instagram in cui ha descritto il suo stato d'animo.

«Non ci sono parole per esprimere come mi sento. Le uniche che mi risuonano nella testa sono: devastato e cuore spezzato. Non riesco a togliermi di dosso questa sensazione - scrive 'The Answer', MVP della NBA proprio nel 2001 - Le persone ricorderanno sempre come abbiamo combattuto l'uno contro l'altro, ma per me è sempre stato tutto molto più profondo di così». «La generosità di Kobe e il suo rispetto per questo gioco, è qualcosa a cui ho assistito da vicino ogni volta che siamo stati sul parquet insieme».

«C'è un ricordo a cui non smetto di pensare: era la nostra stagione da rookie, era la mia prima volta a Los Angeles per giocare contro i Lakers. Kobe è venuto a prendermi in hotel e siamo andati insieme a cena in un ristorante: quando siamo tornati mi ha chiesto cosa avrei fatto, gli dissi che sarei andato in discoteca. Lui mi rispose: "Vado ad allenarmi". È sempre stato così, un vero amante e studente del basket: si allenava sempre, senza sosta».

«C'è qualcosa che tutti noi possiamo imparare dalla “Mamba Mentality” e dal modo in cui mio fratello ha vissuto la sua vita - conclude il post di Iverson - Avrà sempre il mio rispetto come avversario, come amico, come fratello. I miei pensieri e le mie preghiere sono per sua moglie Vanessa, i suoi figli e le famiglie di tutte le vittime della tragedia di ieri. Come padre, non immagino come debbano sentirsi ora. Non stiamo bene. Ma troveremo la forza di farcela insieme perché è quello che Kobe vorrebbe che facessimo».

