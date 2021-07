Jessica Rossi ed Elia Viviani: chi sono i portabandiera italiani a Tokyo 2020

La trentaduesima edizione delle Olimpiadi è iniziata. E anche la nostra Italia la sua entrata trionfale nello stadio di Tokyo, teatro della cerimonia d'apertura. Trecentoottantaquattro atleti azzurri, in tuta bianca con un sol levante tricolore davanti e con una piccola bandiera bianca rosso e verde in mano, sfilano nel silenzio. Mai un gruppo così folto aveva partecipato ai Giochi a cinque cerchi. Ma chi sono Jessica Rossi ed Elia Viviani, scelti come portabandiera della nostra rappresentativa?

Tokyo 2020, chi sono Jessica Rossi ed Elia Viviani

Sono entrambi due ori olimpici e, chissà, magari lo saranno ancora: i portabandiera italiani sono Jessica Rossi ed Elia Viviani. Lei ha conquistato il posto più alto nel podio a Londra, nel 2012, nel trap femminile, e sì, è una tiratrice al volo; lui, invece, è un ciclista ed è a Rio de Janeiro che ha portato a casa il metallo più prezioso, e nella categoria omnium. Sia Rossi, anni ventinove, sia Viviani, anni trentadue, quindi sono dei veterani delle Olimpiadi, ma anche quest'anno vogliono portare l'Italia nel tetto più alto nella loro disciplina (con buone possibilità di riuscita, tra l'altro).

Paola Egonu, pallavolista vincitrice solo quest'anno di Champions League, scudetto e Coppa Italia, e vicecampione del mondo con la Nazionale azzurra nel 2019, sarà colei che porterà la bandiera olimpica durante la cerimonia.