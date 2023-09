Europei Volley, l'Italia batte l'Olanda al quinto set e vola in semifinale

L'Italvolley è in semifinale agli Europei di pallavolo grazie alla vittoria contro l'Olanda.

Al quinto set 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12).

La partita

Una gara durissima con gli azzurri che dopo aver perso il primo set, si sono imposti nel secondo e il terzo ma nel finale del quarto sono stati portati dagli Oranje al tie-break finale dove l'Italia con testa e cuore, e spinta dal pubblico di Bari, ha avuto la meglio per 15-12.

Il PalaFlorio trema prima, e poi esplode di gioia per la vittoria dell'Italia al tie break sull'Olanda 3-2 che vale l'accesso alle semifinali di Roma in programma giovedì al PalaEur di Roma. È stata una partita di altissimo livello giocata da due tra le migliori squadre giunte ai quarti di questi Europei. Da una parte il gruppo azzurro, capace di sopperire all'uscita di un elemento importante come Roberto Russo, out nel corso del primo set per infortunio, dall'altra una squadra fortemente dipendente da Nimir Abdel Aziz, atleta tra i migliori in circolazione nel suo ruolo. Alla fine l'ha spuntata il gruppo, quello che con l'ingresso di Sanguinetti, Mosca, Rinaldi è riuscito a ribaltare la gara e a festeggiare vittoria e l'approdo alle semifinali di fronte al sold out del PalaFlorio con i 5280 spettatori per un incasso di 212.068 euro. L'Italia, per la sedicesima volta nella storia tra le prime quattro d'Europa, si sposterà a Roma nella mattinata di domani con un volo dedicato, in vista della semifinale con la Francia in programma nella serata di giovedì 14 settembre. Nell'altra semifinale di fronte la Polonia, che nel pomeriggio ha battuto 3-1 la Serbia, e la Slovenia.