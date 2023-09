Mondiali di basket, l'Italia batte Portorico 73-57 e vola ai quarti di finale: non accadeva dal 1998. Affronterà Stati Uniti o Lituania

- Era tutto nelle nostre mani e non ci lasciamo sfuggire l’occasione.e vola ai quarti di finale del Mondiale di basket. Non accadeva dal 1998, quando Gianmarco Pozzecco era in campo. Affronteremo gli Stati Uniti o la Lituania, a seconda di chi vincerà tra Serbia contro repubblica DominicanaOggi i protagonisti sono, e Melli con ben 11 rimbalzi. Fontecchio 12 punti e 12 rimbalzi. Citazione particolare per capitan Datome: 200 partite in nazionale e 10 punti fondamentali come contro la Serbia. L’Italia, pur tirando 9/34 da tre, prende 48 rimbalzi contro i 29 degli avversari, di cui ben 19 offensivi. E’ giornata da “win or go home” come dicono gli statunitensi, non solo per il girone degli azzurri ma anche nel gruppo L. Brasile contro Lettonia e soprattutto Spagna contro Canada: chi vince va avanti, chi perde va a casa.

LA PARTITA

Difesa e contropiede per cominciare bene la partita: 15-4 al quarto con dieci punti di Tonut. Portorico si riorganizza con i canestri di Romero e Thompson jr per il 18-13., ma’Italia resta avanti 25-15 al decimo.

Pajola ha tre falli, Severini due, ma Portorico non segna e azzurri avanti 30-20 al 13esimo. Melli e Tonut tengono l’Italia avanti 36-27. l’Italia non segna quasi più, solo una tripla di Datome dall’angolo, e i caraibici rientrano fino al 39-36 al riposo lungo

Al rientro dagli spogliatoi, azzurri poco brillanti, errori in fila e Portorico sorpassa 41-43 con la tripla di Thompson jr al 26esimo. Super tripla di Datome per il 46-43, super tripla di Fontecchio per il 49-43, stessa cosa per Howard allo scadere: 51-47 al trentesimo. Ricci inventa un canestro da tre senza ritmo e azzurri tornano avanti 57-47 al 32esimo. Ancora Ricci da tre: 62-50 al 34esimo. Portorico segna solo con i tiri liberi, ancora Ricci appoggia il 68-57. L’Italia vede lo striscione del traguardo, Portorico non segna più. Finisce 73-57, siamo ai quarti di finale!

200 PRESENZE PERIL CAPITANO - Contro Portorico, Gigi Datome festeggia la presenza numero 200 in Nazionale. Un traguardo storico raggiunto finora da soli 10 atleti in tutta la storia del basket Azzurro: Marzorati (277), Meneghin (271), Brunamonti (271), Galanda (215), Basile (210), Bariviera (209), Magnifico (208), Villalta (207), Riva (207), Vecchiato (201). Un parterre de roi nel quale Gigi merita di stare in virtù delle sue 21 estati trascorse correndo e segnando per la Nazionale (19 consecutive) dal lontano 13 settembre 2001, giorno in cui indossò la prima canotta dell’Under 14. Giocando contro il Portorico, Gigi collezionerà la sua presenza numero 320 con tutte le Nazionali (Bronzo Under 20 nel 2007 e Bronzo Under 18 nel 2005): un record assoluto. Dal suo esordio nella Senior, Italia-Croazia a Bari il 2 giugno 2007 con Recalcati in panchina, ha disputato due edizioni del Mondiale (2019, 2023) e 6 edizioni dell’Europeo (2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022).