Internazionali, il match Sinner-Tsitsipas sospeso per 10' sul match point per il malore di uno spettatore

Spavento agli Internazionali di Italia. E' stata sospesa per oltre dieci minuti a causa del malore di uno degli Internazionali di Roma tra l'italiano Jannik Sinner e il greco Stefanos Titsipas. L'incontro del Centrale era sul punteggio di 7-6, 5-2 per Tsitsipas e con due match-point in suo favore.

Lo spettatore, un uomo di circa 70 anni, è stato colto da un malore a causa del fortissimo caldo che ha colpito Roma in questi giorni. L'uomo è stato soccorso e trasportato, per fortuna in buone condizioni, fuori dall'impianto con una barella e la partita è potuta riprendere.

Sinner, inoltre, si era affrettato nel portare un paio di bottigliette di acqua minerale a uno dei soccorritori a bordo campo per offrilrle allo spettatore. Alla ripresa del gioco, il tennista greco si è aggiudicato l'ultimo punto e il match.