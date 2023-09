Ginnastica ritmica, pressioni psicologiche alle atlete: il Tribunale ammonisce la ct Maccarani

Il Tribunale federale nazionale della ginnastica ammonisce Emanuela Maccarani, mentre assolve Olga Tishina. È questo l'esito del processo sportivo che ha coinvolto l'allenatrice della nazionale di ritmica e la sua assistente, che erano accusate di aver «aver adottato metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità ponendo in essere pressioni psicologiche e provando in alcune ginnaste l'insorgere di disturbi alimentari e psicologici».

Le denunce erano arrivate negli scorsi mesi da due atlete, Nina Corradini e Anna Basta.

Il collegio si riserva dieci giorni di tempo per depositare le motivazioni.