Finale staffetta 4x100, alle 15.50 gli azzurri con Jacobs cercano un'altra impresa da medaglia

L'Italia dell'atletica leggera non vuole smettere di sognare. I tre ori incassati fino a qui sono già bastati per riscrivere la storia della disciplina, ma a queste Olimpiadi di Tokyo gli azzurri non ne voglio sapere proprio di fermarsi. Soprattutto la squadra dei velocisti, che dopo essersi guadagnata il diritto di partecipare alle finali con uno splendido 37''95 (record italiano), torna in pista nella staffetta 4x100 oggi alle 15.50 per cercare un'altra impresa dopo il primo posto di Marcell Jacobs nei 100 metri piani dell'1 agosto, giorno spartiacque nella vita dello sport tricolore.

I quattro velocisti italiani e le avversarie

Il corridore italo-americano di Desenzano del Garda sarà affiancato nello sprint da Eseosa Desalu, 27 di Casalmaggiore con natali nigeriani, Lorenzo Patta, il più piccolo della squadra e Filippo Tortu, che non ha bisogno di grosse presentazioni e che ha la possibilità di riscattare la brutta performance dei 100 metri individuali. Non sarà facile: nonostante la mancata qualificazione alla gara finale di Team Usa, tra i grandi favoriti in questa specialità, le potenziali vincitrici restano numerose. Tra queste, Cina e Gran Bretagna. Ma arrivare a medaglia, sarebbe già un trionfo.

Dove vederla in tv

Il grande evento di giornata si correrà alle 15.50 e potrà essere visto sia in chiaro su Rai 2 sia sulle piattaforme Ott a pagamento Discovery+, Eurosport Player e DAZN.