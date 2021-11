Federica Pellegrini saluta la vasca, a Riccione la Divina è prima nei suoi 200 stile libero

Dal nostro inviato

RICCIONE Ora è finita, davvero. Federica Pellegrini non ci ripenserà più. Non sarà al via nemmeno dei 100 e dei 50 di domani come sembrava in un primo momento. È finita tra gli applausi e le lacrime. È finita con l’oro come era inevitabile che fosse. Il 130/o per la Divina agli Assoluti. Fede vince in scioltezza e questa volta si commuove mentre tutti i colleghi che affollano le tribune dello Stadio del Nuoto di Riccione si alzano in piedi per un tributo lunghissimo, un applauso che si snoda attraverso i 20 anni della sua incredibile carriera.

APPROFONDIMENTI NUOTO Nuoto, gli ultimi 200 di Federica: è festa tricolore a Riccione L'ADDIO ALLA VASCA Il giorno dell'addio di Federica Pellegrini: Malagò si... RICCIONE Nuoto, Quadarella: «Bello vincere il titolo italiano, spero di...

Poi c’è l’esibizione con le rivali di una vita, c’è anche la fuoriclasse svedese Sarah Sjoestrom, ed è il momento più divertente. Tutte le colleghe invadono la corsia di Federica e la accompagnano al traguardo. Chi si sarebbe mai presa l’onere eventuale di batterla nelle ultime bracciate? E finisce tra gli abbracci e le risate. E con un “Grazie” enorme sul maxischermo che poi è il grazie di tutti noi.