EserieA, ecco gli accoppiamenti delle Final 8: spicca Venezia-Samp

La eSerie A di calcio virtuale entra nella sua fase calda. Dopo Group Stage e Playoff, il tabellone è ridotto alle magnifiche 8: ecco gli accoppiamenti per le Final Eight al via dal 12 aprile prossimo.

Il Venezia Gaming - fra i favoriti con l'eNazionale Karim Rmaiti - affronta la Sampdoria, mentre il Torino dovrà vedersela contro l’Empoli. Salernitana-Fiorentina e Milan-Sassuolo chiudono la griglia.

Il Milan sogna

Proprio i rossoneri sono l’unica big del campionato ancora in lizza per lo scudetto virtuale. Milan Qlash di Diego “Crazy” Campagnani e Nicolò “Carburatore76” Poggi” avevano registrato un avvio lento alle spalle di Torino e Sampdoria nel girone B. I rossoneri, però, hanno invertito la rotta nei Playoff grazie alla vittoria sul Genoa. L’accesso alle Final Eight è stato centrato. Contro il Sassuolo parte con i favori del pronostico.