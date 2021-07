Fioretto femminile, rivincita Italia e bronzo: 45-23 agli Usa con la mestrina Cipressa

Con un motto d'orgoglio Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi e la giovane mestrina Erika Cipressa, riserva ma fondamentale nel settimo assalto vinto 5-1, portano a casa il bronzo a squadre nel fioretto femminile. Dopo la rimonta subita contro la Francia in semifinale, e la delusione della prova individuale, le schermidrici riportano la scherma azzurra sul podio olimpico dopo Londra 2012 (a Rio 2016 non c'era la prova a squadre) grazie a una gara mai messa in discussione contro gli Stati Uniti della campionessa olimpica in carica, e vincono per 45-23. Il pessimo momento, quindi, che ci ha lasciati a secco dopo 33 anni nelle gare individuali è finito: l'Italia è terza a Tokyo 2020.

