Scherma, Coppa del Mondo: l'Italia del fioretto femminile cala il poker a Tbilisi. Trionfo di Alice Volpi davanti ad Arianna Errigo

Il poker del fioretto femminile. A Tbilisi, Georgia, è un’Italia dominante in Coppa del Mondo: prima Alice Volpi, seconda Arianna Errigo, terze Martina Favaretto e la new entry Anna Cristino.

Quattro italiane davanti a tutte. Un podio monocolore in cui la campionessa mondiale Alice Volpi ha vinto la gara individuale - 11° successo nel circuito per lei -, sconfiggendo in finale per 15-9 l’argento mondiale in carica Arianna Errigo, seconda in un derby tra superstar dl fioretto. Le altre due azzurre salite sul podio sono state Anna Cristino e Martina Favaretto, battute in semifinale rispettivamente dalla Volpi (15-11) e dalla Errigo (15-8).

L’Italia del fioretto guidata dal CT Stefano Cerioni continua così ad aggiornare l’albo dei primati dimostrando di essere la Nazionale numero uno al mondo - e già lo è nella classifica a squadre - e che punta a confermare questa forza ai Giochi Olimpici di Parigi. Per il CT Stefano Cerioni un altro favoloso en-plein sul podio, come accadde lo scorso gennaio agli uomini nella tappa di Parigi e un anno fa alle donne nell’Europeo di Plovdiv. «Una grande prova di forza, che dà a tutte le nostre ragazze più fiducia in vista degli appuntamenti clou della stagione. Un podio tutto azzurro è un’impresa rara, che si raggiunge solo con il lavoro che stiamo facendo e che sta dando i frutti sperati», ha commentato il cittì azzurro, che aggiunge: «Alice Volpi e Arianna Errigo hanno disputato una gara eccellente ribadendo la loro classe, ennesima conferma al top anche per Martina Favaretto che mostra una continuità straordinaria. Un plauso speciale ad Anna Cristino, meritatamente sul podio, a dimostrazione del livello elevatissimo di tutto il nostro gruppo. Enorme soddisfazione, ma non ci fermiamo. La testa è già alla prova a squadre di domani».