Live F1, GP Imola in diretta: cambio gomme per tutti, Verstappen, Perez, Leclerc davanti

25° giro - Bel sorpasso alla Rivazza di Tsunoda su Stroll per il nono posto

Schumacher va dritto alla Variante Alta e poi va in testacoda, ma riparte

Penalizzazione di 5" per Ocon che dopo il pit-stop è ripartito ostacolando Hamilton

22°giro - Verstappen +7"7 su Perez e 8"5 su Leclerc, a 19" Norris che ha 6" di vantaggio su Russell, poi Bottas Vettel che ha passato Magnussen Tsunoda Stroll Ocon Albon Gasly Hamilton (precipitato per un pessimo pit-stop) Ricciardo Latifi Schumacher Zhou

21° giro - Leclerc ha raggiunto Perez e va all'attacco del messicano

Pessimo il pit-stop di Bottas, la gomma anteriore destra non si fissava

Leclerc rientra in pista davanti a Perez, ma il messicano ha già le gomme calde e passa facilmente la Ferrari

19° giro - Ai box Verstappen Leclerc e Norris per le slick medie

Se pioverà a breve, dovranno ritornare ai box per le gomme wet, ma ormai era impossibile proseguire con le intermedie da bagnato

Ai box anche Russell Bottas Magnussen Tsunoda Stroll Hamlton Ocon Latifi Zhou e Schumacher. Tutti montano gomme slick medie

18° giro - Leclerc ha raggiunto Perez che va ai box per cambiare le gomme

17° giro - Ai box anche Vettel Gasly e Albon che montano gomme slick medie

Ricciardo, ultimo, gioca la carta della disperazione e si ferma per montare le slick medie

16° giro - Verstappen +6"6 su Perez e + 7"7 su Leclerc. Le gomme da bagnato intermedie si stanno consumando rapidamente sull'asciutto e ormai sono diventate delle slick

In attesa della pioggia, i piloti cominciano a cercare il bagnato uscendo dalla traiettoria ideale che è ormai asciutta

13° giro - Bottas passa Magnussen alla Rivazza e sale in sesta piazza

Intanto Verstappen allunga sempre più ed ha 5"8 su Perez e 7"7 su Leclerc. Norris tiene la quarta posizione davanti a Russell Magnussen Bottas Vettel Tsunoda Stroll Hamlton Ocon Gasly Albon Latifi Schumacher Zhou Ricciardo

12° giro - Russell supera Magnussen alla Variante Alta e sale in quinta posizione

11° giro - Russell attacca Magnussen al Tamburello, ma arriva lungo e il danese della Haas si riprende il quinto posto. Dietro di loro è arrivato Bottas

10° giro di 63 - Verstappen aumenta il vantaggio su Perez, 4"5 e su Leclerc 6"9

Duello tra Magnussen e Russell per il quinto posto

9° giro - Incertezza sul da farsi per quanto riguarda l'utilizzo delle gomme. La traiettoria si sta asciugando, ma il meteo dice che a breve pioverà di nuovo. Montare le slick potrebbe essere un errore

8° giro - Verstappen +3"6 su Perez e +6"0 su Leclerc

7° giro - Leclerc prende la scia di Norris e lo passa al Tamburello salendo in terza posizione

6° giro - Problema sulla Alpine di Alonso, la pancia laterale destra si è aperta probabilmente dopo un contatto. Lo spagnolo si ritira

5° giro - Verstappen ha già 1"9 su Perez, 3"8 Norris, 4"4 Leclerc, 6"8 Magnussen poi Russell Bottas Vettel Tsunoda Stroll Hamlton che ha superato Alonso, poi Ocon Gasly Albon Latifi Schumacher Zhou Ricciardo

4° giro - La corsa riprende, le due Red Bull allungano, Norris si difende da Leclerc che però è inseguito da vicino da Magnussen

Sempre in pista la safety-car, Verstappen guida il gruppo e comunica al box che è ancora presto per mettere le gomme slick

Ricciardo va ai box per cambiare le gomme, ma rimane sulle intermedie

Anche Schumacher si è girato, tutto solo, sempre al Tamburello

Il replay evidenzia come Ricciardo al Tamburello abbia urtato nel posteriore Sainz mandandolo in testacoda

Entra la safety-car, Verstappen comanda su Perez Norris Leclerc Magnussen Russell Bottas Alonso Vettel Tsunoda Stroll Hamilton Ocon Gasly Albon Latifi Schumacher Zhou Ricciardo

Pessima partenza di Leclerc, Verstappen tiene la prima posizione seguito da Perez Norris, poi il ferrarista. Contatto Ricciardo-Sainz, lo spagnolo della Ferrari finisce in ghiaia e si ritira al Tamburello

Giro di ricognizione effettuato, tutti hanno le gomme rain intermedie. Ma ora non piove

Piove a Imola , ma questo non ha fermato la carica dei 130.000 tifosi che hanno letteralmente invaso il circuito che ospita il Gran Premio dell'Emilia Romagna , quarta prova del Mondiale F1. Dopo che a Imola si è corso senza pubblico, questo weekend è andato oltre ogni rosea anni previsione. E la Ferrari non ha deluso i tanti appassionati intervenuti. La Gara Sprint di sabato ha decretato lo schieramento di partenza di oggi. Max Verstappen (Red Bull-Honda), dopo la pole ottenuta in qualifica, si è imposto nella breve corsa di ieri, ma era stato Leclerc con la sua Ferrari a scattare in testa.

Un degrado eccessivo delle gomme, ha poi permesso a Verstappen di superare il monegasco che col secondo posto ottenuto, partirà dalla seconda piazzola per il GP. Seconda fila per Sergio Perez e Carlos Sainz, che nella Sprint hanno fatto rimonte eccezionali: il messicano della Red Bull è risalito da settimo a terzo, lo spagnolo della Ferrari da decimo a quarto. Terza fila per le due McLaren-Mercedes, poi gli incredibili Valtteri Bottas e Kevin Magnussen, rispettivamente al volante della Sauber Alfa Romeo-Ferrari e della Haas-Ferrari. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per esaltare i 130.000 che sono assiepati sulle tribune e sulle colline dell'autodromo.

GP di Imola, Gara Sprint: Verstappen vince il duello con Leclerc, Sainz recupera da 10° a 4°