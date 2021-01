Assalto a Capitol Hill, l'ex Nba e pivot di Livorno David Wood tra i manifestanti pro-Trump

Mentre gli Stati Uniti erano colpiti dall'assalto al Congresso di Washington di ieri, le squadre NBA hanno scelto di protestare inginocchiandosi su tutti i parquet per manifestare il distacco rispetto a ciò che stava succedendo al Campidoglio tra i pro-Trump. Tra questi ultimi c'era anche una vecchia conoscenza del basket italiano e Usa, David Wood: grande sostenitore del presidente uscente, ieri si è riversato per strada insieme agli altri manifestanti immortalando tutte le scene con dei post su Facebook, pur non prendendo parte al terribile assalto al Campidoglio.

L'ex pivot ha giocato in NBA nei Bulls, Rockets, Pistons, Bucks e Spurs ma ha raccolto i migliori successi in Europa, tra i quali un titolo col Barcellona in Spagna. Ma è passato anche dall'Italia nel 1989 giocando qualche mese a Livorno, con cui ha disputato anche la finale scudetto di quell'anno contro Milano.

Le sue dirette social però hanno subito incontrato le critiche, che l'hanno costretto a una parziale marcia indietro: «Ho cancellato la maggior parte dei miei post. Sono andato al Campidoglio e al raduno del presidente Trump per pregare, - ha scritto - non ero lì per protestare. Molte persone mi hanno inviato messaggi per tenerli informati, quindi ho postato delle dirette in streaming perché pensavo che la gente volesse vedere cosa stava succedendo».

