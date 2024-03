Cina, nuovo modello di relazioni con la Russia: asse rafforzato. A picco i rapporti con gli Stati Uniti: «Bloccano export di tecnologia»

La Cina è vicina alla Russia, sempre di più. Solo per dire una cifra, l'interscambio commerciale fra Pechino e Mosca ha fatto registrare nel 2023 il record di 240 miliardi di dollari quando già Xi Jimping e Vladimir Putin avevano puntato forte indicando un obbiettivo di 200 miliardi.

E più si rafforza l'asse russo-cinese, non solo sulla Terra ma anche nello spazio, più cala la temperatura dei rapporti fra Cina e Stati Uniti.

Biden, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, ha varato nuove restrizioni sull'esportazioni di tecnologie e materiali (in particolare i semiconduttori) e non solo relativamente a quelli che potrebbero essere utilizzati nel settore militare e aerospaziale, anche se il confine fra gli assetti dual (civile e militare) è sempre stato labile. La Cina, poi, anche se non si espone come nel caso delle relazioni con la Russia, resta allacciata alla Corea del Nord che ha fornito armamenti, in particolare munizioni di piccolo calibro, alla Russia le cui santabarbara sono state svuotate dall'aggressione a Kiev

A parlare senza mezzi termini è Il ministro degli Esteri, Wang Yi, che ha attaccato gli Stati Uniti accusandoli di smentire con i fatti quanto invece promesso durante l'ultimo incontro, l'anno scorso a novembre a San Francisco fra i presidenti Biden e Xi. Il pulpito è importante perché le critiche agli Usa sono state espresse davanti alla stampa internazionale (la prima domanda l'ha fatto un inviato russo) nell'incontro a Pechino a margine della riunione plenaria del parlamento cinese.

Pechino accusa Washington: «Non vuole l'equità e la concorrenza»

Come riporta la Cnn, il ministro degli Esteri cinese ha accusato gli Stati Uniti di «escogitare varie tattiche per ostacolare la Cina. Se gli Usa negano ad altri paesi il legittimo sviluppo, dov’è l’equità internazionale? Se monopolizza la fascia alta della catena del valore e mantiene la Cina nella fascia bassa, dove sono l’equità e la concorrenza?». Pechino poi non sopporta interferenze di Washington sulla questione dei diritti umani e rivendica l'autonomia di sostenere la Russia anche in questi anni contrassegnati dalla guerra in Ucraina.

Wang Yi ha inoltre annunciato ulteriori investimenti in settori strategici come la scienza e la tecnologia per rendersi sempre meno dipendenti dagli Stati Uniti. Gli investimenti annuali in questi settori saliranno del 10% fino a toccare la la cifra da primato di 51,6 miliardi di dollari.

La Cina grande potenza spaziale

Alla Nasa e altre agenzie spaziali occidentali fischiano le orecchie perché questi fondi riguardano appunto anche il comparto aerospaziale in cui la Cina non fa che bruciare un record dopo l'altro dopo avere recuperato in pochi anni un enorme gap tecnologico. Nella corsa allo spazio storicamente se la sono vista Usa e Russia, ma ora la Cina ha appaiato e in certi ambiti (vedi le comunicazioni satellitari quantistiche) persino superato le altre grandi potenze. E in questi giorni Cina e Russia hanno annunciato che costruiranno un reattore nucleare sulla Luna.

L'asse Pechino-Mosca sempre più forte

Dal ministro degli Esteri quindi elogi alle relazioni con la Russia e attacchi agli Stati Uniti. Cina e Russia «hanno forgiato un nuovo modello delle relazioni internazionali nel periodo post Guerra Fredda e mantenerlo è strategico per entrambe le parti», ha detto Wang Yi. «È un modello che raccoglie la multipolaità e che si basa sulla non allenza, sul non confronto verso terzi e sulla cooperazione vantaggiosa», ha aggiunto Wang.

La Cina si considera una «forza di pace» nel mondo, anche se persegue legami più profondi con la Russia nonostante l'invasione da parte di Mosca ai danni dell'Ucraina. «A fronte delle complesse turbolenze a livello internazionale, la Cina persisterà ad essere una forza per la pace, una forza per la stabilità e una forza per il progresso nel mondo», ha aggiunto Wang.

«Cina e Russia hanno forgiato un nuovo paradigma delle relazioni tra i principali Paesi che differisce dall'obsoleto approccio della Guerra Fredda» e si sforzano di stabilire rapporti di buon vicinato, amicizia e cooperazione duraturi «sulla base della non alleanza, del non confronto e che non prendono di mira alcuna terza parte», ha osservato il capo della diplomazia di Pechino, secondo cui l'egemonia non trova sostegno e la divisione è destinata a fallire. I Paesi più importanti non dovrebbero cercare lo scontro e permettere il ritorno della Guerra Fredda: il gas naturale russo alimenta numerose famiglie cinesi e le automobili di fabbricazione cinese circolano sulle strade russe, dimostrando la forte resilienza e le ampie prospettive di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra le parti. Mantenere e far crescere le relazioni Cina-Russia «è una scelta strategica delle due parti basata sugli interessi fondamentali dei due popoli ed è anche un dovere per stare al passo con la tendenza del mondo». Quest'anno ricorre il 75° anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche bilaterali e «le due parti lanceranno anche l'Anno della cultura Cina-Russia: Pechino è pronta a lavorare con Mosca per promuovere nuove forze trainanti della cooperazione e rafforzare costantemente le basi dell'amicizia tra due popoli», ha concluso Wang.

Le tensioni nel Pacifico orientale

Le accuse agli Stati Uniti da parte di Wang Yi si sono infine spostate nell'area del Pacifico orientale dove gli Stati Uniti sostengono Taiwan e anche le Filippine. Sempre la Cnn riporta che il Ministro ha chiesto il sostegno internazionale perché con Taiwan si giunga a una "riunificazione pacifica", non proprio il programma del presidente appena eletto dell'isola il cui partito vede Taiwan come una nazione sovrana minacciata dalla Cina. E dopo le parole diplomatiche il graffio finale: «Chiunque nel mondo sostenga l’indipendenza di Taiwan verrà bruciato per aver giocato con il fuoco».