Coronavirus, Mayweather nella bufera per aver partecipato a un "pool party"

L'ex campione di pugilato Floyd Mayweather nell'occhio del ciclone dei media statunitensi per un filmato condiviso sui social che lo ritrae senza mascherina né guanti mentre partecipa a un 'pool party' assieme ad altre decine di persone in Arizona nel bel mezzo della pandemia che negli Usa fa registrare il più alto numero di contagi al mondo, ben 1,6 milioni con quasi 100.000 vittime. Mayweather ha poi concluso la giornata in discoteca. Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA