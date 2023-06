Basket, Bologna vince e impatta sul 3-3. Gara sette al Forum sarà decisiva per lo scudetto

Lo scudetto può attendere, Bologna fa sua gara sei per 85-66 e impatta la serie sul 3-3. Tra meno 48 ore si deciderà tutto al Forum di Milano. Olimpia avanti soltanto nei primi dieci minuti, poi subisce la fisicità della Virtus che nei restanti trenta minuti piazza un parziale da 62-39 con appena sette punti segnati da Milano nell’ultimo periodo. La Virtus trova 14 punti da Belinelli, 13 a testa da Hackett e Cordinier e 11 con 8 rimbalzi di un positivo Jaiteh.

Poi anche il 70 per cento da due punti. Per MIano soltanto due in doppia cifra di punti, Melli e Voigtmann con 11 a testa, e il 44 per cento da due e il 33 da tre. Troppo poco per sperare di vincere.

LA PARTITA

Bologna parte molto concentrata, Cordinier con i punti, Teodosic con la regia danno il 20-15. La reazione di Milano è tutta nelle mani di Voigtmann che prima schiaccia a due mani poi trova una tripla dalla sua metà campo sulla sirena. Al decimo è 23-27. La Virtus parte forte nel secondo periodo e un parziale di 12-3 regala il 35-30 al 15esimo. Qualche tensione in campo, Milano prova a rientrare, Bologna tiene. Al riposo lungo è 49-43. Al rientro in campo, Shengelia schiaccia, Belinelli segna da tre, Hackett buca la difesa avversaria: al 24esimo è 56-46. Gli ingranaggi dell’Olimpia sono inceppati, Napier e Shileds producono molto poco (alla fine cinque e sette punti ciascuno). Virtus ancora avanti 67-59 al trentesimo. Non si segna da una parte e dall’altra per oltre quattro minuti. Datome commette il suo quinto fallo, Napier un ingenuo anti sportivo, Bologna allunga con Belinelli da tre punti e Cordinier, scatenato sia in difesa che in attacco. Milano non ne ha più, finisce 85-66. Lo scudetto si deciderà al Forum venerdì sera.