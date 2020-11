Andrei Medvedev si impone 6-3, 6-3 contro il serbo, numero uno al mondo, Novak Djokovic e si qualifica per le semifinali delle Atp Finals. È la terza vittoria in carriera contro di il serbo. Per Nole venerdì sarà spareggio contro Zverev per il secondo posto.

Ultimo aggiornamento: 09:27

