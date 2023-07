Alessia Corrente, morta a 16 anni la promessa della Lazio Nuoto paralimpica. «Ci piace immaginarti finalmente libera»

Lutto nello sport paralimpico. È scomparsa a soli 16 anni Alessia Corrente, giovane nuotatrice che si è spenta ieri, martedì 15 luglio, dopo aver combattuto a lungo con una malattia.

L'annuncio è arrivato proprio dalla sua società, la Lazio Nuoto paralimpica, che sui propri profili social ha scritto: «Ci ha lasciati una delle atlete più forti del settore giovanile. Le più sentite condoglianze e un forte, fortissimo abbraccio alla famiglia da tutto il mondo della Lazio Nuoto».

Le condoglianze alla famiglia sono arrivate anche dal sindaco di Marino, sua città natale, Stefano Cecchi. «Mi stringo in un forte abbraccio a mamma Rita e papà Gianpaolo per la scomparsa della dolce Alessia Corrente. Una campionessa in acqua e nella vita, che ha lottato fino all’ultimo contro quel male che l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari. Marino perde una ragazza di soli 16 anni esempio di tenacia e forza di volontà».

Alessia frequentava l'Istituto di Istruzione Superiore "Amari-Mercuri”, che ha voluto dedicarle una lettera a cuore aperto: «È un giorno di estate freddo e senza sole quello in cui salutiamo per sempre una nostra allieva. Non è il saluto allegro che riserviamo agli studenti che vediamo entrare bambini e lasciarci adulti. È un arrivederci di dolore e di ingiustizia, per cui, anche chi è abituato a spiegare come noi, non trova ragioni. Ci piace immaginarti finalmente libera, volare sopra il dolore del mondo, vedere e capire tutto ciò che noi non riusciamo, nella nostra umana finitezza. Una farfalla variopinta con tutti i colori straordinari del tuo cuore buono e dolce, accanto a cui abbiamo avuto la fortuna di stare per troppo poco». I funerali si terranno domani, giovedì 27 luglio, alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Barnaba a Marino.