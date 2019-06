Vertice Ince: Moavero Milanesi, magnifica ospitalità Regione Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 12 giugno - L'apprezzamento per la "magnifica ospitalità" offerta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla città di Trieste in occasione della riunione ministeriale dell'Iniziativa Centro Europea (Ince) è stato espresso dal ministro degli Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi che, in qualità di presidente in carica dell'Inc,e ha diretto i lavori del vertice svoltosi nel capoluogo giuliano.Lo stesso ministro, ringraziando il governatore Fedriga per aver messo a disposizione il palazzo della presidenza della Regione, ha sottolineato come la scelta di Trieste quale sede dell'incontro sia stata assunta in considerazione "del profilo cosmopolita che contraddistingue storicamente questa magnifica città, reale quanto armonico incrocio di culture diverse". Un modello, come ha spiegato Moavero Milanesi, che "rappresenta quello che l'Ince vuole essere".Da parte sua, il segretario generale dell'Iniziativa Centro Europea, Roberto Antonione, riportando i complimenti ricevuti dalle delegazioni per l'organizzazione dell'evento a cui ha collaborato anche la Regione, ha rimarcato l'importanza del documento finale - condiviso dai 17 Paesi - che, oltre a rappresentare un successo della presidenza italiana, "punta a dare concretezza alla costruzione di un'agenda legata alla dimensione locale dell'Ince, con il coinvolgimento diretto delle istituzioni del territorio, in primis le Regioni e i Comuni". ARC/GG/fc