Solidarietà: Regione non farà mancare sostegno a La Pannocchia

Codroipo, 27 set - La Regione è convinta di doversi impegnare concretamente affinché le ipotesi progettuali per creare una struttura per anziani disabili, che in Friuli Venezia Giulia non esiste ancora, diventi presto realtà: le energie, le risorse che sono a fondamento di un'esperienza speciale come quella che si è creata attorno a La Pannocchia, potranno generare una delle possibile risposte a un bisogno fondamentale, diventando un modello per tutta la regione. Lo ha ribadito il vicegovernatore della Regione con delega a Salute, Politiche sociali e Disabilità intervenendo assieme all'assessore regionale alle Attività produttive alla serata di beneficienza organizzata per sostenere i progetti e l'attività dell'associazione onlus "La Pannocchia" di Codroipo.



Il presidente dell'associazione Dino Pontisso ha illustrato l'attività e le progettualità che riguardano in particolare l'ampliamento della comunità alloggio secondo le nuove esigenze evidenziate proprio a seguito della pandemia e la costruzione del nuovo centro progettato sulle esigenze di persone disabili in età avanzata, che nelle intenzioni dell'associazione sarebbe funzionale far sorgere accanto al centro residenziale esistente, in un terreno di proprietà del Comune.



Per parte sua l'assessore alle Attività produttive si è complimentato con gli organizzatori della serata di beneficenza, che si è posta lo scopo di aiutare concretamente i vertici de La Pannocchia, e gli stessi componenti dell'associazione che anno dopo anno hanno costruito una struttura che si occupa con attenzione delle persone fragili e delle loro famiglie. Da parte del vicegovernatore infine è stata evidenziata con forza l'opportunità di affidare al privato sociale e nel ricordo e omaggio ad un'esperienza avviata per iniziativa di due genitori, Claudio e Lisetta, un ruolo da protagonista per assecondare i bisogni di una popolazione fragile a cui non è più possibile rispondere in maniera standardizzata. ARC/EP/pph





