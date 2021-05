Salute: Riccardi, assunzioni per potenziare dip. Prevenzione Asfo

Trieste, 11 mag - "L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e i professionisti che vi lavorano al suo interno hanno dimostrato concretamente dai primi giorni della pandemia grande professionalità e dedizione. Chi ricopre cariche istituzionali dovrebbe quindi astenersi dal fomentare polemiche divisive e improduttive, che risultano offensive nei confronti di tutti coloro che da oltre anno sono in prima linea nella lotta al Covid nel pordenonese, come nel resto del Friuli Venezia Giulia. A conferma della strategicità di Asfo all'interno del Servizio sanitario regionale c'è il rafforzamento del suo dipartimento di prevenzione con maggiore personale. Attraverso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute sono infatti in corso le procedure per l'assunzione di 9 tecnici della prevenzione, con concorso entro l'estate, e per 2 assistenti sanitari".



Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della seduta odierna della Terza commissione consiliare, nell'ambito della quale ha evidenziato che "è inoltre prevista l'assunzione a tempo indeterminato di un medico igienista, attraverso la graduatoria già stilata da Asfo; la proroga dei contratti stipulati tramite i bandi della Protezione Civile per l'emergenza Covid-19; la proroga dell'attività di collaborazione con il personale militare per la pandemia e ulteriori 5 assunzioni, che si sommano alle 10 già operative, con procedura già in essere con una ditta esterna per l'attività di tamponi, contract tracing e sorveglianza sanitaria".



Affrontando il tema dell'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia, Riccardi ha spiegato che "i laboratori regionali sono in grado di analizzare un numero elevato di tamponi per il Covid-19: l'Asfo ha la capacità di processarne 1.200 al giorno, l'Asugi ha una potenzialità massima giornaliera di 4.000 test e l'Asufc a febbraio 2021 ha processato mediamente 2.100 tamponi al giorno, con punte massime di oltre 3.000. Solo nel periodo compreso tra il primo settembre e il 31 dicembre 2020 sono stati eseguiti dai laboratori pubblici della Regione complessivamente 566.224".



Il vicegovernatore ha precisato poi che "nei soggetti sintomatici il tampone viene eseguito generalmente in giornata, mentre per chi è entrato in contatto con persone affetta da Covid-19 i tempi sono necessariamente diversi; va infatti considerato il momento in cui, in caso di effettivo contagio, vi sia la massima probabilità di individuare la presenza del virus. Ancora diversi sono i tempi per coloro che terminano il periodo di quarantena".



Riccardi ha quindi chiarito che "tutte e tre le Aziende sono in grado di assicurare, in base alla priorità assegnata, l'effettuazione dei tamponi entro 24/48 ore e garantirne la refertazione entro 24 ore dalla loro esecuzione. I tempi di risposta sono comunque variabili tra il giorno stesso del prelievo, in caso di tamponi rapidi Poct (Point of care test) oppure di test molecolari richiesti con urgenza per particolari motivi, a qualche giorno (fino a 3 o 4) nei periodi di massima incidenza di contagi. L'esito negativo viene comunicato tramite sms dal dipartimento di Prevenzione oppure è disponibile accedendo alla piattaforma regionale Sesamo".



Infine, il vicegovernatore ha riferito che, in base alla rilevazione del 6 maggio, in Friuli Venezia Giulia erano state inoculate 468.419 dosi di vaccino, il 24,2% delle quali attraverso Asfo, il 43 % tramite Asufc e il 32,7% attraverso Asugi. ARC/MA/al





