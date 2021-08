Salute: ok intesa con dirigenza Pta su risorse regionali aggiuntive

Palmanova, 2 ago - E' stata raggiunta l'intesa tra la Regione Fvg, rappresentata dal vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, e le organizzazioni sindacali dell'area delle funzioni locali - dirigenza professionale tecnica e amministrativa sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per il 2021. Le modalità applicative dell'accordo saranno oggetto della contrattazione decentrata.



L'ammontare delle risorse finanziarie disponibili complessive per tutta la dirigenza del Ssr (sistema sanitario regionale) è pari a 7.330.736,27 euro al netto di qualsiasi onere e sarà ripartito tra gli enti del sistema sanitario proporzionalmente alla consistenza numerica del personale dirigente del attivo alla data del 31 gennaio 2021. L'importo complessivo messo a disposizione nell'esercizio 2021 per la dirigenza di tale area contrattuale è pari a 321.705,58 euro al netto di qualsiasi onere.



"La Regione, in continuità con l'esercizio 2020, - ha commentato Riccardi - intende finalizzare le risorse alla valorizzazione di progettualità coerenti con gli obiettivi strategici regionali volti a produrre un miglioramento a livello di sistema, anche in aggiunta agli strumenti ordinariamente previsti".



Il finanziamento messo a disposizione dalla Regione per il 2021 sarà destinato a premiare alcune progettualità fra queste la valorizzazione delle professionalità che hanno garantito il supporto o hanno collaborato nelle attività necessarie alla gestione dell'emergenza da Covid-19 compresa la campagna vaccinale, a cui si affianca l'efficace attuazione dei processi di riorganizzazione conseguenti alla definizione dei nuovi assetti organizzativi mantenendo la qualità e quantità dei servizi resi e il rafforzamento della correlazione tra i compensi incentivanti ed il grado di raggiungimento dei risultati, anche attraverso l'utilizzo di indicatori oggettivi. ARC/LP/pph





