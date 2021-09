Imprese: Regione, con HIPPS Orion conferma caratura internazionale Fvg

Trieste, 23 set - Il sistema di protezione dalle sovrappressioni HIPPS consegnato da Orion a Peg per un gasdotto libico è un'eccellenza ingegneristica che suggella degnamente i 70 di attività dell'azienda triestina e che conferma la capacità del Friuli Venezia Giulia di far valere il know-how e la capacità realizzativa delle sue imprese in opere di alto livello entro relazioni di grande rilevanza internazionale.



È il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali, intervenuto in rappresentanza del governatore del Friuli Venezia Giulia alla presentazione dell'ultimo sistema HIPPS (High Integrity Pressure Protection System), ingegnerizzato e realizzato da Orion a Trieste nello stabilimento che sorge in riva Giovanni da Verrazzano.



Secondo l'assessore regionale alle Attività produttive, presente all'evento, la capacità di progettare soluzioni industriali all'avanguardia dimostrata da Orion è la riprova di un tessuto produttivo che sa unire competenza, ingegno e professionalità, creare occupazione e costruire una reputazione di sistema per il comparto manifatturiero e logistico regionale. L'assessore ha evidenziato come Orion sia riuscita a rispettare perfettamente i tempi di consegna al committente Peg nonostante la pandemia fosse esplosa poco dopo l'accordo della commessa.



Per l'Esecutivo regionale è intervenuto all'illustrazione del sistema HIPPS anche l'assessore alla Difesa dell'ambiente che ha osservato come la sostenibilità stia diventando sempre più un marchio riconoscibile delle proposte industriali nell'area triestina e regionale, allenata a misurarsi sulla convivenza tra insediamenti produttivi e la protezione di ecosistemi delicati.



Orion, nata all'epoca in cui Trieste era ancora sotto l'amministrazione anglo-americana, conta oggi 200 dipendenti e spazia dalla produzione di valvole a sistemi ingegneristici complessi come l'HIPPS, realizzato sfruttando la risorsa logistica della banchina sul canale industriale di Zaule a soli 50 metri dallo stabilimento. L'azienda guidata da Luca Farina, oltre all'impianto triestino, vanta, due stabilimenti in Russia e Arabia Saudita e un ufficio commerciale a Dubai. ARC/PPH/gg





