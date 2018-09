Fvg-Cina: Bini, eccellenze regionali in mostra a Expo Chengdu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperienza virtuale illustra natura, cultura, sapori e porto TsChengdu (Sichuan, Cina), 20 set - Il vicepremier Luigi Di Maio e l'assessore ad Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, hanno rispettivamente inaugurato oggi a Chengdu, nell'ambito della cerimonia di apertura della Western China international fair (Wcif), il padiglione Italia, presente anche il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Michele Geraci, e quello della Fondazione progetto Italia-Cina con lo spazio espositivo dedicato al Friuli Venezia Giulia"Molto soddisfatti per essere presenti in fiera a rappresentare una piccola regione dalle grandi potenzialità e ricca di eccellenze che deve essere promossa nel mondo", ha commentato Bini che guida una delegazione operativa Fvg comprendente, tra gli altri, anche il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino."Presentiamo le nostre eccellenze - ha aggiunto l'assessore - all'interno della 17. edizione dell'Expo della Cina occidentale, rappresentativo di una delle maggiori opportunità di entrata nel mercato cinese e una grande occasione per lo sviluppo di collaborazioni commerciali, industriali e di investimento".Durante la cerimonia ufficiale di apertura, Di Maio ha salutato con favore le rappresentanze istituzionali italiane del Friuli Venezia Giulia, della Sicilia e del Comune di Genova per avere deciso "di presentare a questa fiera internazionale le proprie straordinarie realtà locali".Il padiglione Italia ospita 55 aziende dei settori sanità-medicale, hi-tech, ambiente ed energie pulite, turismo e agroalimentare. A queste imprese si aggiungono le oltre 40 aziende che hanno risposto a bandi privati della Fondazione progetto Italia Cina e di Only Italia.Nello spazio espositivo del Friuli Venezia Giulia, curato dal Cluster regionale Arredo e Sistema Casa, i visitatori possono vivere un'esperienza di virtual room e, con l'utilizzo di appositi visori, immergersi nella natura, nella cultura e nei sapori del territorio regionale, nonché nel porto di Trieste per scoprire le potenzialità del sistema logistico del Fvg e nelle aziende della regione.Bini ha inoltre partecipato al "Focus Italia: forum 2018 Sichuan-Italia sulla cooperazione industriale ed investimenti" dove ha illustrato alcuni degli aspetti che contribuiscono a rendere il territorio regionale attrattivo dal punto di vista turistico e imprenditoriale.Uno degli elementi evidenziati da Bini ha riguardato anche l'elevato sviluppo della logistica e il vantaggio competitivo in termini di giorni di viaggio risparmiati che è possibile ottenere con il porto di Trieste, rispetto ai porti del Nord Europa, nelle consegne delle merci dalla Cina ai mercati europei. ARC/LP/fc