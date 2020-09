Finanze: Zilli, da rendiconto 2019 slancio per fare ancora meglio

Trieste, 29 set - "Soddisfatti del risultato certificato dal rendiconto 2019, con l'impegno a valorizzare ancora di più le risorse e impiegarle nei tempi corretti".



Lo ha detto oggi a Trieste in sede di Consiglio l'assessore regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, nel corso del dibattito per l'approvazione del ddl 97 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019".



In merito ad alcune osservazioni di natura tecnica prodotte dalla Corte dei conti, l'assessore ha spiegato che "ci aspettiamo sempre dalla Magistratura contabile un esame severo che stimoli in maniera costruttiva la Giunta, affinché le risorse pubbliche vengano utilizzate nel miglior modo possibile".



In prospettiva futura Zilli ha spiegato che tra gli obiettivi c'è quello di "fare dei passi in avanti sulla contabilità economico patrimoniale", mentre per quel che riguarda l'emergenza coronavirus è stato ribadito come vengano eseguiti costantemente dei "tagliandi tecnici" a fronte delle spese da coprire per l'emergenza.



Infine, rivolgendosi all'Aula, l'assessore ha osservato che "se le critiche si concentrano a questioni marginali, che non mettono in discussione la correttezza dei conti, significa che siamo sulla strada giusta per fare ancora meglio". ARC/GG/al



© RIPRODUZIONE RISERVATA