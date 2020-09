Elezioni comunali: chiusi i seggi, domani lo spoglio delle schede

Udine, 21 set - Il Servizio elettorale regionale comunica che alle 15:00 di oggi pomeriggio in tutti i 12 Comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti nelle elezioni amministrative si è registrata la regolare chiusura delle operazioni di voto.



In attesa dei dati definitivi sull'affluenza alle urne, si comunica che sono state avviate le procedure di spoglio delle schede relative al referendum.



Lo spoglio delle schede nei 12 Comuni al voto per le elezioni amministrative inizierà domani mattina alle 9. ARC/SSA/pph



