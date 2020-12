Cultura: Gibelli, Gorizia e Nova Gorica riunite da Candidatura europea

Gorizia, 2 dic - "La Candidatura per il 2025 di Gorizia e Nova Gorica, che si presentano come un'unica realtà per il riconoscimento di Capitale europea della cultura, è stata sostenuta dalla Regione fin dal primo momento e lo sarà a maggior ragione ora che siamo alla fase finale. Una candidatura che ha visto la presentazione di oltre 200 progetti di carattere culturale, turistico, sociale, enogastronomico, sportivo. E che viene portata avanti dai sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e di Nova Gorica, Klemen Miklavic, i quali, assieme, hanno evidenziato la stessa volontà di proporre al mondo un'unica realtà che rappresenta il simbolo dei risultati raggiunti, dalla caduta dei confini a oggi". Sono le parole con le quali l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del secondo libro di candidatura 'GO2025 Nova Gorica Gorizia', nel corso della quale sono state illustrate le idee progettuali realizzate a corollario della Candidatura dalle realtà che animano le due comunità contermini. "La Candidatura - ha aggiunto Gibelli - è un progetto che ricostruisce una comunità a suo tempo improvvisamente divisa e che ora si ritrova su un percorso comune. L'intervento quasi all'unisono dei due sindaci rappresenta un'occasione storica, in quanto ci ha proposto un'immagine che è l'emblema di un percorso condiviso dalla Regione fin dalle prime battute". "Da parte della Regione - ha concluso Gibelli - va rivolto loro il plauso e il ringraziamento per il coraggio con il quale hanno adottato questa iniziativa: rappresenta una gara verso un traguardo che tutti auspichiamo possa essere raggiunto". ARC/CM/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA