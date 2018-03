Ambiente: DoberdÃ² del Lago, 20/3 incontro pubblico su Riserva naturale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 18 mar - "Interventi gestionali e di biomonitoraggio per la riqualificazione dell'area della Riserva Naturale dei Laghi di Doberdò e Pietra Rossa", questo il titolo dell'incontro pubblico - organizzato dall'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia - che si terrà martedì 20 marzo, alle ore 20, nel Centro Visite Gradina, in via Vallone 32 a Doberdò del Lago.Nel corso della serata verranno presentati il progetto e le azioni mirate per contrastare l'impaludamento del Lago di Doberdò, il quale, assieme al suo hinterland, costituisce una zona di eccezionale valore ambientale, in quanto caratterizzata da un prezioso ecosistema da conservare e valorizzare.A tal fine la stessa Regione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste e il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina per la parte tecnico-operativa, ha previsto la realizzazione di un biomonitoraggio ambientale nell'ambito del progetto di riqualificazione della Riserva naturale.Il programma dell'incontro, oltre ai saluti istituzionali, prevede gli interventi di Silvia Battistella e Alfredo Altobelli, entrambi del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste: la prima parlerà del tema "Le libellule, insetti d'acqua e d'aria, come indicatori della qualità ambientale e della diversità ecologica del Lago di Doberdò", il secondo affronterà l'argomento "Verso il paesaggio bioculturale: strategie di riqualificazione ambientale sul Carso Isontino".Darà il suo contributo al dibattito finale anche il direttore del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, Daniele Lubis, con l'approfondimento: "La valle dei laghi carsici, gli interventi del Consorzio di bonifica tra programmi passati ed il presente".L'accesso in sala sarà consentito fino al raggiunto limite di posti. ARC/GG/PPD