Pneumatici auto, mercato europeo altalenante nel 2022

Il 2022 è stato un anno di alti e bassi per il mercato europeo dei pneumatici per auto. Ad influenzare l’economia di settore è stato soprattutto lo scoppio del conflitto in Ucraina, che ha avuto ripercussioni tutt’altro che trascurabili sull’intera filiera; l’aumento dei costi dell’energia ha investito in particolare la supply chain e, di riflesso, anche i prezzi di vendita al dettaglio.

La crisi geopolitica internazionale ha interrotto un momento di ripresa del comparto gomme per automotive, come spiegato da Adam McCarthy, il Segretario Generale dell’ETRMA (l’Associazione dei produttori di pneumatici europei), a margine della pubblicazione del report annuale riguardante il mercato comunitario delle gomme di ricambio. “L’anno scorso” - ha dichiarato - “è stato contraddistinto da due risultati semestrali contrastanti per i produttori europei di pneumatici. Abbiamo registrato un trend positivo per i primi sei mesi per quanto riguarda gli pneumatici di ricambio con una crescita del 7,4% rispetto al 2021”.

La seconda metà dell’anno, ha aggiunto il Segretario Generale dell’Associazione, è stata piuttosto "impegnativa", principalmente a causa del conflitto scoppiato in Ucraina e del “conseguente aumento dei prezzi dell’energia e del più alto costo della vita”.

Prospettive e sviluppi di mercato

A livello globale, le previsioni di mercato a breve termine sono a dir poco positive; secondo Research and Markets, infatti, il comparto farà registrare un tasso di crescita medio annuo superiore al 7% fino al 2027, quando - in base alle stime elaborate dagli specialisti di settore - il mercato globale dovrebbe raggiungere un valore complessivo superiore ai 350 miliardi di dollari.

Più difficile fare previsioni a livello europeo, dove il delicato scenario geopolitico internazionale rappresenta una variabile non da poco, i cui effetti sul mercato appaiono difficili da decifrare sul breve periodo.

Quel che è certo, è che la ripresa del comparto passerà anche dalla maggiore integrazione dei canali di vendita fisici con quelli digitali; il ruolo dell’e-commerce è destinato a diventare sempre meno marginale. Nel prossimo futuro, la vendita online di pneumatici, attraverso portali specializzati come Euroimportpneumatici.com, conquisterà quote sempre più significative di mercato. La crisi pandemica ha già spinto milioni di utenti ad avvicinarsi al commercio elettronico mentre il recente aumento medio dei prezzi stimola le ricerche in rete finalizzate alla comparazione delle offerte ed alla realizzazione di un maggior margine di risparmio.

Al pari dell’e-commerce, l’introduzione di nuove tecnologie sarà un altro dei driver del settore; i produttori di pneumatici, infatti, impiegano considerevoli risorse nello sviluppo di coperture in grado di coniugare prestazioni d’eccellenza con un minor impatto ambientale, mediante l’impiego di materiali di origine naturale oppure parzialmente riciclati.

Il mercato italiano

Per quanto riguarda le dinamiche del mercato interno, negli ultimi anni si registra una crescente propensione da parte degli automobilisti italiani verso le gomme quattro stagioni, a scapito di quelle estive. Come riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2021, le vendite degli pneumatici ‘4 stagioni’ sono quasi raddoppiate (+180%) mentre quelle delle gomme da neve sono calate del 14% circa.

Si tratta di una tendenza confermata, a livello europeo, anche dall’ultimo report ETRMA che ha evidenziato come, lo scorso anno, solo il segmento delle ‘4 stagioni’ abbia fatto registrare un saldo positivo (+6%) rispetto al 2021, nonostante la corposa contrazione (-10%) che ha contraddistinto l’ultimo quarto del 2022 nei confronti del medesimo periodo dell’anno precedente.

Tornando al mercato nazionale, notevole il dato relativo alle vendite delle coperture quattro stagioni per il segmento SUV; dal 2015 al 2021, infatti, le vendite hanno fatto registrare un aumento del 447%, un dato in linea con la tendenza del mercato automobilistico, segnato da una crescita costante degli Sport Utility Vehicle.