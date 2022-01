Scopri la gamma Subaru da Carraro Concessionaria

E’ tra i marchi automobilistici che annoverano i clienti più fidelizzati, automobilisti che cercano auto robuste, affidabili e sicure. Chi possiede un’automobile della casa giapponese è orgoglioso di guidarla: è un fatto identitario, un riconoscersi in un marchio che sa coniugare tecnologia e sicurezza dei propri passeggerei. Valori che Carraro Concessionaria conosce bene offrendo alla clientela della propria rete di vendita la gamma di veicoli Subaru. Auto dalle caratteristiche performanti come il nuovo Suv, completamente elettrico, in vendita dal 2022. Subaru Solterra racchiude l’affidabilità di questo marchio, le tecnologie di sicurezza all’avanguardia e la leggendaria ingegneria della trazione integrale, in un Suv rispettoso dell’ambiente.

Un gioiello tecnologico che completa la gamma già arricchita da Subaru Outback, un’auto dall’estetica dinamica e contemporanea con massimi livelli di comfort tali da rendere i momenti trascorsi a bordo estremamente piacevoli e confortevoli. Autovetture diverse, per chi vuol in un certo senso essere diverso dagli altri.

Subaru XV è il crossover di piccole dimensioni a suo agio sia sulla strada che nelle situazioni più estreme. Agile, comoda e performante sia nei brevi percorsi che nei lunghi viaggi.

Subaru Forester è il SUV storico della casa giapponese. Pensata per affrontare con semplicità ogni condizione estrema. Solida, sicura con le classiche performance dei fuoristrada.

Carraro Concessionaria è dealer ufficiale per vendita e post-vendita nelle province di Treviso, Venezia e Belluno.

Richiedi un test drive senza impegno e metti alla prova la gamma Subaru.

Carraro Concessionaria è il dealer ufficiale per le province di Treviso e Belluno.

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DI CARRARO SPA