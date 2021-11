Come trascorrere al meglio il Capodanno a Roma 2022

Non è mai troppo presto, al contrario arriviamo sempre in ritardo quando si tratta di organizzare la notte di San Silvestro, culturalmente, una delle notti più significative della nostra tradizione. Una notte verso quale le aspettative sono alte, eppure molto spesso gli impegni o la mancanza di organizzazione ci portano a procrastinarne la preparazione fino all’ultimo momento.

Per la preparazione del Capodanno a Roma, però, CapodannoRoma.Org, organizzatore di eventi per Capodanno nella capitale da oltre 20 anni, consente di rimanere sempre aggiornati e informati nel dettaglio sia sugli eventi che sull’acquisto di prevendite e biglietti, tramite la sua pagina web.

Le proposte per questo Capodanno 2022 a Roma comprendono molte soluzioni, che vanno dai locali più esclusivi alle discoteche più in voga, dai ristoranti più eleganti agli agriturismi tipici, dai concerti di musica dal vivo alle ville e ai castelli più caratteristici della città. Insieme a questi anche festival ed eventi che si svolgeranno per l’intera giornata della data di fine anno su tutto il territorio romano e la sua provincia.

CapodannoRoma.Org risponde alle esigenze di un target molto variegato - composto da persone single o gruppi di amici e amiche di fasce di età differenti oppure famiglie con bambini - contraddistinto dunque da richieste, desideri e budget diversi.

Gli eventi in programma per il Capodanno a Roma 2022

Le serate per i festeggiamenti saranno organizzate in tutte le zone della Capitale, centro storico, zona nord e sud, oltre a queste anche tutta la provincia romana. Per quanto riguarda il centro storico, quindi Colosseo, Fori Imperiali, Aventino, Trastevere, Via Veneto e Piazza della Repubblica, l’evento principale sarà il tradizionale concertone gratuito di fine anno, in cui si esibiranno molti artisti in performance di musica live, ma, insieme a questo, molte altre feste organizzate in tutta la parte centrale della città.

Nelle zone nord e sud della Capitale invece i luoghi maggiormente attrattivi per quanto riguarda location esclusive sono rispettivamente Ponte Milvio, Tor di Quinto e lo Stadio Olimpico, e Eur, che diventerà il nucleo di molti eventi e verrà allestita l’intera area nord con locali, discoteche e i ristoranti più esclusivi, Testaccio e Ostiense.

Tutti gli eventi organizzati dal Comune di Roma a partire dalle zone storiche della città, come i Fori Imperiali, il Colosseo, il Circo Massimo e il Campidoglio, offrono un’ampia gamma di scelta che riuscirà a soddisfare le richieste di un target molto diversificato. I concerti di piazza limitrofi al Circo Massimo ospiteranno oltre 100 artisti, cantanti, ballerini, acrobati e spettacoli pirotecnici, in esibizioni gratuite che si estenderanno per le intere 24 ore della giornata del 31 dicembre. Intrattenimento live, musica dal vivo d’autore, concerti di musica house, commercial o elettronica, ma anche formule più informali che comprendono il piano bar e il karaoke.

A seconda delle preferenze personali, famiglie con bambini o gruppi di amici e amiche avranno la possibilità di scegliere la location e la festa che meglio si addice alle loro esigenze. Oltre i locali notturni più esclusivi, su tutta Roma sarà possibile prenotare in ristoranti ed agriturismi caratteristici così come negli hotel e nelle dimore storiche della città.

I costi per organizzare il Capodanno a Roma 2022

Tutti gli eventi sopra elencati differiscono anche per fasce di prezzo, partendo da quella base (10-40 euro) per l’entrata in discoteca con 1 drink o con formula bevande illimitate. La seconda fascia (40-80 euro) invece copre gli ingressi per le ville e le discoteche, quindi la formula di entrata, il buffet e il brindisi. La fascia immediatamente successiva (80-130 euro) consente gli ingressi nei locali e agli eventi più esclusivi, come il cenone di gala servito al tavolo o le feste fino all’alba. La formula prezzi più alta, infine, parte da 130 euro e comprende anche l’alloggio in hotel.

Prenotando la festa o la location desiderate su CapodannoRoma.Org è possibile accedere a scontistiche molto vantaggiose, tra cui i pacchetti sconti per i gruppi numerosi, nei quali vengono uniti gli ingressi alle varie feste e il pernottamento in hotel. Tutte le proposte possono essere acquistate direttamente online, grazie alla garanzia di pagamenti sicuri con PayPal, oppure presso le sedi di CapodannoRoma.Org.

Agli eventi sopra elencati, si aggiungono i menù da asporto, a scelta tra carne e pesce, per chi ha già a disposizione una location, oppure bar catering, cuochi da chiamare direttamente a casa e camerieri professionisti, ma anche hostess, servizio di sicurezza, spettacoli e animazione.