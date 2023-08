Mostra del cinema di Venezia. Il jet set tra Venezia e il Lido, tra balli principeschi, feste e cocktail

VENEZIA - Come sempre accade, la Mostra del Cinema porta dietro di sè uno strascico di eventi collaterali: feste più o meno legate all'ambiente cinematografico, arrivi di personaggi del jet-set che mai come quest'anno potranno prendersi i loro spazi, mancando buona parte delle star cinematografiche a causa dello sciopero in corso da mesi a Hollywood.

Il Lido è già pieno e così i "cinque stelle" di Venezia, che si preparano ad ospitare eventi a tema. E sono arrivati i primi yacht, come il Main di Giorgio Armani, ormeggiato in riva di San Biagio, di fronte al Museo navale. Anche questi saranno teatro di party privati ed esclusivi.

Ieri sera dopo la proiezione dedicata a Gina Lollobrigida (Portrait of Gina di Orson Welles e La Provinciale di Mario Soldati) in sala Darsena, all'hotel Danieli c'è stata l'attesa festa organizzata da Variety "Stars Over Venice" in omaggio al regista premio Oscar Damien Chazelle, presidente di giuria a Venezia 80. Per l'occasione sarà servito un dolce ispirato al suo "La La Land", musical con Ryan Gosling ed Emma Stone che aprì la Mostra nel 2016.

In occasione del secondo compleanno della Terrazza Aperol di campo Santo Stefano, oggi sarà proposta un'intera giornata di festa nel segno dell'aperitivo color arancione. Si partirà dalle 9 con una serie di tour a piedi dedicati alla scoperta di itinerari di Venezia (gratis, ma su prenotazione attraverso il sitoterrazza.aperol.com). Dalle 18 spettacolo itinerante con i Funkasin Street Band che porteranno la loro musica tra le calli passando per Rialto, Frari, San Barnaba, per tornare a Santo Stefano dove chiuderanno l'esibizione. Quindi dalle 19, dj set fino a notte.

Domani sera, party super esclusivo all'hotel Luna Baglioni, il quale ospiterà il Gran Ballo di Montercarlo. Sarà un ballo sul tema dei principi e soprattutto di Grace Kelly, che in vita ha donato un tocco fiabesco alla vita del Principato. Il dress-code sarà ovviamente adeguato: frac o uniforme di gala militare per gli uomini, abito lungo da ballo per le signore. Direttrice del progetto è la cantante e ambasciatrice Unicef Delia Grace Noble.

E veniamo a venerdì, dove alle Procuratie Vecchie ci sarà l'evento cocktail per celebrare la prima edizione dell'Impact Award alla Mostra del Cinema.

L'evento "Lights! Camera! Impact!"celebra i registi che con le loro storie creano un impatto emotivo. Sarà presentata l'anteprima italiana di "Portrait of a stranger" (ritratto di uno straniero), cortometraggio nato dalla collaborazione tra l'Alto commissariato per i rifugiati e i registi Platon e Anadil Hossain. Poi, conversazione con la stilista Diane von Furstenberg e altri protagonisti del mondo del volontariato che si batte per un mondo più giusto, come è lo scopo di The Human safety Net che per l'appunto ha sede alle Procuratie Vecchie.