Teglio Veneto
CANDIDATO SINDACO OSCAR CICUTO
LISTA LISTA CIVICA “IL TIGLIO”
LORENZO AMADIO,
ROBERTA BELLOTTO,
WALTER CECCO,
SARA CURTARELLI,
PAOLO DAZZAN,
ANNA FINFOLA,
VALENTINA NICODEMO,
GIANFRANCO PINZIN,
EDOARDO SOLIDA,
ALESSANDRO ZANON
CANDIDATO SINDACO MARIO GEREMIA
LISTE CIVICA VIVERE COMUNE
TOMMASO ANASTASIA
DARIO BORTOLAZZI
GRETA ESPOSITO
DAVIDE GEREMIA
SANDRO MESTRINER
ROBERTO PAULETTO
SANDRA RAINERO
FILIPPO RAMON
MONICA STEFANUTO
ROBERTO STEFENELLO
LISTA LISTA CIVICA “IL TIGLIO”
LORENZO AMADIO,
ROBERTA BELLOTTO,
WALTER CECCO,
SARA CURTARELLI,
PAOLO DAZZAN,
ANNA FINFOLA,
VALENTINA NICODEMO,
GIANFRANCO PINZIN,
EDOARDO SOLIDA,
ALESSANDRO ZANON
CANDIDATO SINDACO MARIO GEREMIA
LISTE CIVICA VIVERE COMUNE
TOMMASO ANASTASIA
DARIO BORTOLAZZI
GRETA ESPOSITO
DAVIDE GEREMIA
SANDRO MESTRINER
ROBERTO PAULETTO
SANDRA RAINERO
FILIPPO RAMON
MONICA STEFANUTO
ROBERTO STEFENELLO
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Sabato 27 Aprile 2019, 12:25