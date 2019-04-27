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Teglio Veneto

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CANDIDATO SINDACO OSCAR CICUTO 


LISTA LISTA CIVICA “IL TIGLIO” 

LORENZO AMADIO, 
ROBERTA BELLOTTO,
WALTER CECCO, 
SARA CURTARELLI, 
PAOLO DAZZAN, 
ANNA FINFOLA, 
VALENTINA NICODEMO, 
GIANFRANCO PINZIN, 
EDOARDO SOLIDA, 
ALESSANDRO ZANON

CANDIDATO SINDACO MARIO GEREMIA


LISTE CIVICA VIVERE COMUNE

TOMMASO ANASTASIA
DARIO BORTOLAZZI
GRETA ESPOSITO 
DAVIDE GEREMIA
SANDRO MESTRINER 
ROBERTO PAULETTO 
SANDRA RAINERO 
FILIPPO RAMON
MONICA STEFANUTO
ROBERTO STEFENELLO 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 Aprile 2019, 12:25






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