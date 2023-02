Teglio Veneto. Fumo in camera da letto: madre e figlio finiscono in ospedale. «Si è addormentato con la sigaretta accesa»

TEGLIO VENETO - Il fumo che esce dalla camera da letto dove sta riposando un ragazzo: la mamma lancia l'allarme ed entrambi finiscono in ospedale. Paura questa mattina, giovedì 23 febbraio, quando verso le 9.10 una donna che vive a Teglio Veneto con il figlio ha visto il fumo che usciva proprio dalla camera in cui l'uomo stava riposando. Nonostante lo choc, la signora è riuscita a chiedere aiuto al 115 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco assieme a due ambulanze del Suem.

In via Miris, tra le campagne di Teglio, i soccorritori sono riusciti a portare in salvo madre e figlio. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale a Portogruaro per gli accertamenti ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. I vigili del fuoco invece hanno dovuto faticare per mettere in sicurezza la villetta in cui vive la famiglia di Teglio. L'abitazione, che non ha riportato danni strutturali, al momento non è agibile. Un altro figlio della donna si sta prendendo cura ora dei loro cari assieme agli assistenti del Comune.

Le ipotesi

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta accesa. Il ragazzo potrebbe essersi addormentato e un tappeto e una tenda potrebbero aver preso fuoco. E la stanza si sarebbe riempita di fumo.