Gratta e Vinci da 6 milioni di euro. A Torino la vincita più alta dell'anno. Ma c'è il giallo della tabaccheria

Sei milioni al Gratta e Vinci. La vincita record è avvenuta a Torino con un tagliando del "Vinci in Grande" che è stato pagato 25 euro e che ha permesso di conquistare il premio più alto di tutti ai Gratta e Vinci. Tuttavia, la storia è diventata presto un giallo, poiché la tabaccheria coinvolta nella vicenda sembra essere all’oscuro dell’accaduto.

In questo articolo, vi raccontiamo tutti i dettagli di questa vicenda.

La vincita top è stata centrata in una tabaccheria di corso Svizzera

La vincita top è stata centrata in una tabaccheria di corso Svizzera 43/c a Torino. «Ovviamente si tratta della più alta vincita dell’anno per quanto riguarda questo genere di prodotto”, fa sapere l’Agenzia giornalistica sul mercato del gioco. E qui scatta il mistero. Come fa sapere La Stampa l'Agenzia dei monopoli che gestisce il concorso a premi non ha ancora informato la tabaccheria di corso Svizzera sulla mega-vincita. Il titolare, infatti, risponde così: «Ad oggi non sappiamo proprio nulla, non ci risulta alcuna vincita da noi».

Al momento quindi nessun cartello nel negozio. E nemmeno - come di solito capita in queste situazioni - la solita fila di giocatori che cercano la fortuna grattando le schede appena acquitate. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.