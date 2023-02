Sottomarina, in fiamme un chiosco della spiaggia: intervengono i vigili del fuoco

SOTTOMARINA - Alle 17:30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Venier a Sottomarina di Chioggia per l’incendio di un chiosco da spiaggia presso l’ex stabilimento dell’Aeronautica. I pompieri arrivati da Chioggia e Cavarzere con due autopompe, un’autobotte e dieci operatori, sono riusciti a contenere le fiamme, evitando un incendio generalizzato. Le cause dell’incendio che hanno danneggiato il chiosco sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell’ordine. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.