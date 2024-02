PADOVA - Sono in aumento gli accessi in Pronto soccorso pediatrico. I dati della scorsa settimana riportano in media 70 accessi al giorno infrasettimanali mentre nel fine settimana si raddoppiano con picchi di 160. La maggior parte di questi accessi sono legati a visite d'urgenza a seguito dell'aggravamento di infezioni respiratorie come asma, bronchioliti e bronchiti.