VENEZIA - L’annuncio è stato dato ieri dalla Regione: «Hyper Transfer in Veneto, a progettarlo sarà il consorzio Webuild-Leonardo». Dunque a studiare la fattibilità del treno a levitazione magnetica fra l’Interporto di Padova e il Porto di Venezia saranno due colossi italiani come il gruppo nato da Salini Impregilo e l’azienda controllata dal ministero dell’Economia, ma non solo, dato che della partita sarà anche l’americana Hyperloop Tt, una delle cinque imprese del settore che lo scorso anno avevano risposto alla manifestazione d’interesse pubblicata da Cav. L’obiettivo è di arrivare a sperimentare il trasporto delle merci (e poi delle persone) alla velocità di 1.223 chilometri orari per il 2026, l’anno delle Olimpiadi di Milano Cortina.