Mestre. Tathiana Garbin: «Ho un tumore raro, mi hanno tolto anche la milza. Ma non perdo la speranza»

Tathiana Garbin è solo all'inizio di un set. E non ha intenzione di mollare il servizio. Tocca solo a lei. Ci vuole forza, coraggio e fortuna per vincere contro un tumore, per giunta raro: lo pseudomixoma peritonei, il tumore che origina dall’appendice e che colpisce una persona su un milione. La super tennista, numero 22 al Mondo, è originaria di Mestre.